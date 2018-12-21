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Amasya'da ev yangını

Sofular Mahallesi'nde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, evlerinin yandığını gören Ayşe ve Mehmet Bezci çifti gözyaşlarını tutamadı- Amasya Valisi Osman Varol, olay yerinde incelemelerde bulunarak aileyi teselli etti

21 Aralık 2018 Cuma 23:17
Amasya'da ev yangını

AMASYA (AA) - Amasya'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sofular Mahallesi'nde Ayşe (55) ve Mehmet Bezci'ye (57) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yıngın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde olmayan Bezci çifti, komşularının haber vermesi üzerine geldikleri mahallede evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Amasya Valisi Osman Varol, vali konağının yakınındaki olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, yangın alanında incelemelerde bulundu.

Aileyi teselli eden Vali Varol, maddi hasarın yardım yapılarak telafi edileceğini söyledi.

Ayşe Bezci de Vali Varol'dan yardım isteyerek, "Evimin tamamı yandı, kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Bu evi tırnaklarımızla yapmıştık biz, evimiz yandı ne yapacağız." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:17
  1. ahşap ev
  2. Amasya
  3. göz yaşlarını tutamadı
  4. Yangın

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