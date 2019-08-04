Amasya’da ev ve odunluk yangını Amasya’da odunlukta çıkan yangında odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Amasya’da odunlukta çıkan yangında odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şehirüstü Mahallesi’nde çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında Şehriban Keleş’e ait odunluk tamamen yanarken, yanında bulunan Ufuk Kuka’ya ait iki katlı ahşap bina kısmen yandı. Yangında odunluk ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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