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Amasya'da bir koyun altız doğurdu

TİGEM'e bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız kuzu dünyaya getirdi

07 Mart 2019 Perşembe 18:19
Amasya'da bir koyun altız doğurdu

AMASYA (AA) - Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız doğurdu.

Gökhöyük Tarım İşletmesinde Bafra ırkı bir koyun altız, yine aynı ırk 2 koyun ise beşiz doğum yaptı. Özel bölüme alınan kuzular biberonla besleniyor.

Veteriner sağlık teknisyeni Zeki Bulut, yaptığı açıklamada, altız doğumun çok nadir görüldüğünü, kuzuların sağlık durumunu kontrol için 24 saat başında nöbet tuttuklarını söyledi.

Bulut, döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda ikiz, üçüz doğumların sıklıkla görüldüğünü fakat altız doğumlara nadiren rastlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak her doğum sezonunda yüzde 60-70 ikizlilik, yüzde 10 civarında üçüzlülük ve her sene ender de olsa beşiz ve altızlılık oluyor. Fakat bu sene beşiz ve altız doğan kuzuların hepsi yaşıyor, hiçbir kayıp yaşamadık. Geçen sene beşizimiz oldu. Bu sene yine beşizimiz oldu ekstra olarak bir de altızımız oldu. Bizi mutlu eden kısmı hepsinin sağlıklı bir şekilde yaşıyor olması. Burada biz 24 saat bu hayvanların başında nöbet tutuyoruz. Anneleri hepsine yetemeyeceği için onları biberonla besliyoruz."

Bafra ırkı koyunların TİGEM adına tescillendiğini ve Türkiye'deki damızlık ihtiyacının tamamını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Koyunlarımız yerli olan karayaka ve sakız melezi olan bir ırk. Adı Bafra Irkı. Kurumumuz adına tescillenmiş bir ırk. Hemen hemen Türkiye'nin bütün bölgelerindeki damızlık isteklerine cevap vermek durumundayız. Bu yavrulara da gözümüz gibi baktık çünkü kurumumuz adına tescillenmiş yerli bir ırk." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:19
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  2. koyun altız doğurdu
  3. TİGEM Amasya

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