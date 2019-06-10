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Amasya’da bayram trafiği bilançosu açıklandı

Amasya’da bayram tatili süresince 1 milyon 348 bin 383 araç geçişi oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
Amasya’da bayram trafiği bilançosu açıklandı

Amasya’da bayram tatili süresince 1 milyon 348 bin 383 araç geçişi oldu. Trafik ekiplerinin 24 saat denetim yaptığı yol güzergahında ölümlü kaza yaşanmadı.


Amasya’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında Ramazan Bayramı tatili süresince 1 milyon 348 bin 383 araç geçişi oldu. Amasya karayolu, özellikle Ramazan Bayramı ve tatil için memleketlerinin yanı sıra tatil beldelerine giden ve geri dönen vatandaşların yoğunlukla kullandığı güzergah üzerinde bulunuyor. Günlük ortalama 65 bin 645 araç geçmekte iken bayram tatilinde günlük geçen araç sayısı ortalama 149 bin 820 olarak kayıtlara yansıdı. Bayram tedbirleri kapsamında 24 saat esasına göre 83 trafik personeli, 154 trafik ekibi, 240 takviye ekip, 329 takviye personel ile görev yaptı. Uygulamalarda 5 bin 399 araç denetlendi.


Bayram tatili süresince ilimizde ölümlü kaza olmazken, tatil süresince meydana gelen 23 kazada 70 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Geçen yılki Kurban Bayramına göre yaralamalı kaza sayısı yüzde 17.85, yaralı sayısı ise yüzde 23.91 azaldı. Güvenlik birimlerimizin bayram tatili sürecinde aldıkları asayiş tedbirleri ile vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram yaşamalarını sağlandı.


Vali Dr. Osman Varol da tatil öncesi yaptığı toplantılarda alınan tedbirleri planlayıp kontrol noktalarında da bizzat takip ederek denetlemelere katıldı. Denetlemelerde çocuklara şapka, kırmızı düdük hediye edilirken, ayrıca İçişleri Bakanlığının uyguladığı ’Dikkat sizden notlar bizden’ projesi kapsamında öğrencilere sürücü seyahat karnesi de dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
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