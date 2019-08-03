Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü Merzifon ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü- Kuzenini traktörle ezerek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Elmayolu köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, tarlada su kanalı açma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Hidayet E. amcasının oğlu Kadim E'yi traktörle ezerek, öldürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kadim E'nin cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hidayet E'yi gözaltına aldı.

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