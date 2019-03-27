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Amasya'da 247 bin 241 seçmen sandığa gidecek

247 bin 241 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 987 sandıkta oy kullanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 17:28
Amasya'da 247 bin 241 seçmen sandığa gidecek

AMASYA (AA) - Amasya'da 247 bin 241 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Amasyalılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 10 bin 421 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Amasya'da 247 bin 241 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Amasya'daki seçmen sayısı 10 bin 421 arttı.

Amasya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 983 sandık kurulurken, bu seçimlerde 987 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Amasya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer Amasya merkez. 102 bin 32 kayıtlı seçmenin bulunduğu Amasya merkezde 366 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 216 sandık ve 54 bin 559 seçmenle Merzifon, üçüncü sırada da 133 sandık ve 35 bin 248 seçmenle Suluova geliyor.

24 sandık ve 3 bin 317 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hamamözü'nde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez: 366102 bin 32

Göynücek:508 bin 71

Gümüşhacıköy:87 18 bin 905

Hamamözü:243 bin 317

Merzifon:216 54 bin 559

Suluova:13335 bin 248

Taşova: 11125 bin 109

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:28
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