Amasya yerel seçim sonuçları 2019 | Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçlar
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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Amasya 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Amasya yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Amasya, 2019 seçim sonuçları Amasya, 2019 yerel seçim sonuçları Amasya, son yerel seçim sonuçları Amasya, Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.
2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Amasya Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Amasya gelmekte. AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir, MHP Amasya belediye başkan adayı Mehmet Sarı, SP Amasya belediye başkan adayı Noğman Yüksel, TKP Amasya belediye başkan adayı Zübeyir Kılıç, Vatan Partisi Amasya belediye başkan adayı Sefer Kılıç, bağımsız aday olarak ise Adem Şahin oldu.
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Amasya, Amasya belediye Seçim sonuçları Amasya 2019 yerel seçim sonuçları ve Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları
Amasya ilindeki ilçelerde; Suluova’da mevcut Başkan Fatih Üçok, Taşova’da mevcut Başkan Bayram Öztürk, Göynücek’te mevcut Başkan Kemal Şahin, Hamamözü’de mevcut Başkan Bahattin Destebaş ile Ziyaret beldesinde mevcut Başkan Mehmet Uyanık yeniden aday gösterildi. Merzifon’da İbrahim İncekul, Gümüşhacıköy’de de Ömer Faruk Yavuz AK Parti’nin belediye başkan adayı oldu.
Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Kemal Şahin
Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Ömerül Faruk Yavuz
Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Bahattin Destebaş
Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı İbrahim İncekul
Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Fatih Üçok
Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Bayram Öztürk
MHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019
Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Kadir Fatih Erdoğan
Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Hamdi Dündar
Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Fatih Bayraktar
Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Saka
Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı
Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Süleyman Torun
CHP Amasya ilçe belediye başkan adayları
Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Nurten Erdem
Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol
Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Mustafa Erge
Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Alp Kargı
Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Ömer Özalp
SP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019
Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Ömer Çivrillioğlu
Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Çakan
Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Sadi Arslan
Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Enes Hulusi Kartal
Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Osman Tunçel
İyi Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019
Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Mustafa Kenan Kablan
Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Mahmut Ersu
Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Özgür Özdemir
Mevcut Amasya Belediye Başkanı
Cafer Özdemir
Amasya 2014 yerel seçim sonuçları
Adalet ve Kalkınma Partisi %43.5 Cafer Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi %36.4 Ahmet Fatih Coşar
Cumhuriyet Halk Partisi %16.7 İlyas Ayık
Saadet Partisi%2.7 Ali Erişken
Millet Partisi %0.3 Mehmet Küçüköner
Halkların Demokratik Partisi %0.2 İbrahim Yakın
Bağımsız Türkiye Partisi %0.2 Ahmet Kahriman
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