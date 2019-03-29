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Amasya yerel seçim sonuçları 2019 | Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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29 Mart 2019 Cuma 22:35
Amasya yerel seçim sonuçları 2019 | Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Amasya 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Amasya yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Amasya, 2019 seçim sonuçları Amasya, 2019 yerel seçim sonuçları Amasya, son yerel seçim sonuçları Amasya, Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Amasya Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Amasya gelmekte. AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir, MHP Amasya belediye başkan adayı Mehmet Sarı, SP Amasya belediye başkan adayı Noğman Yüksel, TKP Amasya belediye başkan adayı Zübeyir Kılıç, Vatan Partisi Amasya belediye başkan adayı Sefer Kılıç, bağımsız aday olarak ise Adem Şahin oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Amasya, Amasya belediye Seçim sonuçları Amasya 2019 yerel seçim sonuçları ve Amasya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları

Amasya ilindeki ilçelerde; Suluova’da mevcut Başkan Fatih Üçok, Taşova’da mevcut Başkan Bayram Öztürk, Göynücek’te mevcut Başkan Kemal Şahin, Hamamözü’de mevcut Başkan Bahattin Destebaş ile Ziyaret beldesinde mevcut Başkan Mehmet Uyanık yeniden aday gösterildi. Merzifon’da İbrahim İncekul, Gümüşhacıköy’de de Ömer Faruk Yavuz AK Parti’nin belediye başkan adayı oldu.

Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Kemal Şahin

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Ömerül Faruk Yavuz

Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Bahattin Destebaş

Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı İbrahim İncekul

Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Fatih Üçok

Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Bayram Öztürk

MHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Kadir Fatih Erdoğan

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Hamdi Dündar

Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Fatih Bayraktar

Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Saka

Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı

Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Süleyman Torun

CHP Amasya ilçe belediye başkan adayları

Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Nurten Erdem

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol

Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Mustafa Erge

Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Alp Kargı

Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Ömer Özalp

SP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Ömer Çivrillioğlu

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Çakan

Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Sadi Arslan

Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Enes Hulusi Kartal

Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Osman Tunçel

İyi Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Mustafa Kenan Kablan

Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Mahmut Ersu

Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Özgür Özdemir

Mevcut Amasya Belediye Başkanı

Cafer Özdemir

Amasya 2014 yerel seçim sonuçları

Adalet ve Kalkınma Partisi %43.5  Cafer Özdemir

Milliyetçi Hareket Partisi %36.4 Ahmet Fatih Coşar

Cumhuriyet Halk Partisi %16.7  İlyas Ayık

Saadet Partisi%2.7 Ali Erişken

Millet Partisi %0.3 Mehmet Küçüköner

Halkların Demokratik Partisi %0.2 İbrahim Yakın

Bağımsız Türkiye Partisi %0.2 Ahmet Kahriman

Amasya 2018 Genel Seçim Sonuçları

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:35
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