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Amasya Üniversitesi Rektörü yasakta direniyor

Amasya Üniversitesine başörtülü öğrencilerin alınmadığı gerekçesiyle üniversite önünde basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Amasya Şubesi üyeleri, üniversite yönetimine tepki gösterdi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Amasya Üniversitesi Rektörü yasakta direniyor

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren ise yaptığı açıklamada yasaktan yana bir tavır sergiledi. Eren şunları söyledi: “Ben, Amasya Üniversitesi’nin rektörüyüm. Bana hiçbir kanun, üniversitede türbanı serbest bırakmam konusunda bir yetki vermemiştir, YÖK Başkanı’na da vermemiştir. Yargıtayın, kamusal alana ve üniversiteye türbanla girilemeyeceği konusunda verdiği içtihat kararları var. Bu, bizim mahkememiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına göre karar veren mahkemelerimiz. Ardından yapılan itirazlar ve yeni çıkartılan kanunlarla ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar var.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. Amasya
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  • şenay doğan şenay doğan 43 dk önce
    keşke allahın kadını olmanın tahsilden daha şerefli ve değerli olduğunu görebilseydik inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha
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