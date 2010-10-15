Amasya Üniversitesi Rektörü yasakta direniyor

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren ise yaptığı açıklamada yasaktan yana bir tavır sergiledi. Eren şunları söyledi: “Ben, Amasya Üniversitesi’nin rektörüyüm. Bana hiçbir kanun, üniversitede türbanı serbest bırakmam konusunda bir yetki vermemiştir, YÖK Başkanı’na da vermemiştir. Yargıtayın, kamusal alana ve üniversiteye türbanla girilemeyeceği konusunda verdiği içtihat kararları var. Bu, bizim mahkememiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına göre karar veren mahkemelerimiz. Ardından yapılan itirazlar ve yeni çıkartılan kanunlarla ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar var.”