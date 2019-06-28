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Amasya SYDV’den korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti

Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) uyguladığı ‘Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Projesi’ vatandaşları sevindiriyor.

28 Haziran 2019 Cuma 11:33
Amasya SYDV’den korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti

Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) uyguladığı ‘Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Projesi’ vatandaşları sevindiriyor.


Proje ile 65 yaş üzerinde, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup bakacak kimsesi bulunmayan ayrıca yıllarca yaşadığı yeri terk etmek istemediğinden huzurevi hizmetini kabul etmeyen bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmeti sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında yaşlıların evleri temizlenirken, yıkanan kıyafetleri de temiz bir şekilde kendilerine telsim ediliyor.


İlk etapta il merkezindeki mahallelerde ikamet eden 20 bakıma muhtaç yaşlı aileye hizmet verilmeye başlanırken talep halinde bu sayı artırılacak. Ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulup, İl Sağlık Müdürlüğünce yaşlıların rutin sağlık kontrolleri de yapılacak.


Uygulamadan son derece memnuniyet duyan vatandaşlar şükranlarını sundular.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:33
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