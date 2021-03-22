Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm tarihi boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Amasya ilinde oturan vatandaşlarımız Ramazan orucunu tutmak için Diyanet imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının orucu hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) buyurmuştur. Ramazan ayının bu ecrinden mahrum kalmak istemeyen Müslümanlar, Ramazan ayının gelmesini heyecanla beklerler. Amasya şehrinde ikamet eden vatandaşlarımız sahur ve iftar saatlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi