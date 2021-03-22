Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm tarihi boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Amasya ilinde oturan vatandaşlarımız Ramazan orucunu tutmak için Diyanet imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?