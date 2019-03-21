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Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8 Iraklıya gözaltı

Amasya merkezli Çorum ve Düzce’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:12
Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8 Iraklıya gözaltı

Amasya merkezli Çorum ve Düzce’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 8 kişiyi yakaladı.


Şehre getirilen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:12
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