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Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

04 Aralık 2018 Salı 16:30
Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:30
  1. Amasya
  2. tutuklama
  3. uyuşturucu operasyonu

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