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Amasya Kızılay’da Albayrak dönemi

Türk Kızılayı Amasya Şubesinde başkanlığı Mahmut Albayrak üstlendi.

19 Şubat 2019 Salı 13:16
Amasya Kızılay’da Albayrak dönemi

Türk Kızılayı Amasya Şubesinde başkanlığı Mahmut Albayrak üstlendi.


Başkanlık görevini önceki başkan Namık Kitapçı’dan devralan Mahmut Albayrak, “Bu bir bayrak yarışıdır. Kan değişimidir. Bizler de bu görevin ne kadar önemli, ne kadar fedakarlık gerektirdiğinin bilinci ile aldığımız bayrağı daha iyi noktalara taşımak için elimizden geleni yapmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.


Yeni seçilen şube yönetiminde Albayrak’ın yanı sıra Fahri Kocur, Zafer Polat, Canan Esma İlhan, Osman Akbaş, Hasan Emre Kermen, Mehmet Yıldız, Recep Çıttır ve Yasin Serçe de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:16
  1. kitap

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