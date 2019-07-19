Amasya ile eğitimde daha ileriye

Kadim şehirlerimizden Amasya’da kurulan Amasya Üniversitesi, kuruluşunun 13’üncü yılını geride bırakırken; yeni akademik dönemde 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu ve yabancı diller yüksekokuluna gelecek olan yeni öğrencilerine hazırlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversitelerinin, ülkemizin küresel dünyada yakaladığı gelişmişlik düzeyini devam ettirerek, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere, dijital çağa ayak uydurmak ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak şekilde hizmet vermeyi amaçladığını belirterek,’’Üniversitemiz, ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesinde üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak, en büyük beşerî sermayemiz ve geleceğimiz olan gençlerimizin çözüm üretme kapasitesi ve özgüveni yüksek, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir’’ dedi.

Tıp, Sağlık Bilimleri, Eğitim, İlahiyat,Mimarlık, Teknoloji ve Fen-Edebiyat fakültelerinin yer aldığı Amasya Üniversitesi’nin, halkın, kamu kurumlarının, özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini karşılamak ve ortak aklı geliştirerek, birlikte daha iyiyi yakalamak için edindiği tecrübeyi ülkenin geleceği gençlere aktardığını kaydeden Elmacı, sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Üniversitemizin çalışmalarında odak noktasının öğrencilerimiz olacağını ve öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaktan kaçınmayacağımızı belirtmek isterim.

Uluslararasılaşmada hızlı adımlar

Bilimsel araştırmaları, nitelikli akademik eğitimi ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmayı amaçlayan Amasya Üniversitesi, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak için Uluslararası İlişkiler Birimini kurdu. Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları içerisinde var olan Erasmus, başta Orta Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın geri kalan ülkelerindeki üniversitelerle Mevlâna Değişim Programı aracılığıyla anlaşmalar imzalıyor. Farabi Değişim Programı ile de Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci hareketliliğine olanak sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin iş yaşamlarına girmelerinde çok önemli bir yeri olan staj faaliyetinin önemine binaen, Amasya Üniversitesi, Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında öğrencilerini başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışında da staj imkânı veriyor. Uluslararası değişimden yararlanacak öğrenciler, not ortalamaları ve yabancı dil seviyeleri göz önünde bulundurularak üniversitenin bütün akademik birimlerinden seçiliyor. Amasya Üniversitesi yurt dışından öğrenci kabulü de yapıyor. Üniversitemizde okuyan dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı uyruklu öğrencilere ücretsiz yemek, burs ve barınma gibi çeşitli konularda kolaylıklar sağlıyor.

Yeni programlarla büyüyecek

İşte Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın anlatımıyla Amasya Üniversitesini farklı kılan yönleri:

l Amasya Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra hayat boyu öğrenmenin tüm süreçlerinde de akademik faaliyetler yapmakta ve mezuniyet sonrası istihdam sorunlarının yaşanmadığı alanlarda yeni programlar açarak istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

Neden Amasya Üniversitesi tercih edilmeli?

Adayların Amasya Üniversitesini tercih etmek için pek çok nedeni var. İşte bunlardan birkaç şunlar:

l Amasya Üniversitesi, alanında deneyimli akademik kadrolara, laboratuvarlara ve diğer çağdaş eğitim olanaklarına sahiptir.

l Amasya Üniversitesi, öğrencilerin ilgi duydukları kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerini desteklemektedir.

l Amasya Üniversitesi, bütün akademik birimlerinde “isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi” vermektedir.

l Amasya Üniversitesi, kendini sürekli yenilemeye ve analitik düşünmeye önem vermektedir.