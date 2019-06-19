0553 313 94 23

Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konseri ve kiraz teşvik yarışmasıyla devam etti

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:51
Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

AMASYA (AA) - Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konseri ve kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda, düzenlenen konserde, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti, seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı.

Amasya Valisi Osman Varol, performasından ötürü Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'na plaket verdi.

-Kiraz teşvik yarışması

Şehzadeler Gezi Yolunda düzenlenen yarışmada, 43 üretici arasından yetiştirdikleri ürünleri 16 kritere göre belirlenen ilk 3 üreticiye para ödülleri verildi.

Yarışmada, birinci seçilen Ahmet Kayış, ikinci seçilen Deniz Demirdiş ile üçüncü seçilen Lokman Göcekci, ödüllerini Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanvekili Hakkı Özşen’in elinden aldı.

Vali Varol, Amasya'da yapılan çalışmalar sonucu kiraz üretiminin son yıllarda ivme kazandığını söyledi.

Amasya'nın, Türkiye kiraz üretiminde 4. sırada olduğu, kiraz üretiminin bu noktaya gelmesinde emeği olan çitçilere, yöneticilere, ihracatçılara teşekkür eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı Devleti döneminde padişahların tahta çıkmadan önce yöneticilik yaparak tecrübe kazandıkları Şehzadeler Şehri Amasya misket elması, Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı, kalesi ve Yalıboyu Evleri ile meşhur bir şehirdir. Son yıllarda bunun üzerine bir değerimiz daha eklendi. Bu konuda büyük gayret gösteren yöneticiler ve onlara güvenip emeğini, varlığını ortaya koyan çiftçilerimiz sayesinde artık ülkemizde kirazıyla da meşhur olduğumuz bir şehiriz. Bunun gururunu yaşıyoruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:51
  1. Amasya
  2. Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı
  3. etkinlik
  4. konser
  5. Türk Armoni Yıldızları Orkestrası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Yav he he’ ikinci kez seyirciyle buluştu
    1. ‘Yav he he’ ikinci kez seyirciyle..
    2. Çaycuma OSB kan bağışında bulundu
    3. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    4. Tunus'ta meclisten yüzde 3 barajıyla..
    5. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    6. Libya'da Hafter, UMH askeri kampına..
    7. İslamofobiyle suçlanan Boris..
    8. Quaresma gemileri yaktı! Takipten..
    9. ABD'de değeri 1 milyar doları bulan..
    10. Aydın’da kamyonetin çarptığı bisiklet..
    11. Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    12. Binali Yıldırım'ın danışmanından canlı..
    13. Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen..
    14. Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik..
    15. Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle..
    16. Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e..
    17. Kastamonu’da yıldırım isabet eden 14..
    18. Egzozu abartanlara ceza yağdı
    19. SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK..
    20. Kayseri’de çadırları sular altında..
    21. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    22. Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze..
    23. "İran konusunda çok hazırlıklıyız"
    24. "ABD artık Suriye'nin geleceğine..
    25. Mali’de iki köye silahlı saldırı: 41..
    26. "Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü..
    27. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    28. TCDD duyurdu! O demiryolu hattı...
    29. TÜMBİFED ’Akademi Kültür ve Bilim..
    30. Venezuela Kolombiya sınırında çatışma:..
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    "Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var