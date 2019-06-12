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Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce bugün Amasya'ya gelişinin canlandırılması ve kortej yürüyüşüyle devam etti- Vali Osman Varol:- "Bu tarihi günün yıl dönümünde ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Onların bizlere emanet ettiği ülkemizi dünya devletleri arasında hak ettiği noktaya ulaştırabilmek, onlara olan gönül borcumuzdur"

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:32
Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

AMASYA (AA) - Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya’ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde, temsili olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler, heyet tarafından karşılandı.

Atatürk'ün o gün, karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüşü canlandırıldı.

Daha sonra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitabı okundu.

Vali Varol, konuşmasında, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve Milli Mücadele'ye tam destek veren Amasyalılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amasya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Varol, şöyle devam etti:

"Bu tarihi günün yıl dönümünde ülkemizin kurtuluşu için mücadele etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Onların bizlere emanet ettiği ülkemizi dünya devletleri arasında hak ettiği noktaya ulaştırabilmek, onlara olan gönül borcumuzdur."

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki heyetin Amasya'ya gelişlerinin 100. yılını kutladıklarını belirterek, "Bugün, ülkemiz ve Amasya için son derece kıymetli. Geçmişten aldığımız dersle, bizi millet yapan değerlerimizi tartışma konusu yapmamalıyız. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi beşikteki bebeğimizden, ak saçlı dedemize kadar birbirimize sevgiyle yaklaşarak, Anadolu'yu cennetten bir köşe yapabiliriz. Devletimiz bir daha kötü günler görmesin, bu duygu ve düşüncelerle hepinize hürmetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteri sundu, etkinlikler tören geçişiyle tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösterisi ise yağmur yağışından dolayı ertelendi.



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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:32
  1. 100. yıl
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  3. Amasya Genelgesi
  4. Milli Mücadele

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