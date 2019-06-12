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Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler fener alayı yürüyüşü ve askeri bando konseriyle devam etti- Amasya Valisi Osman Varol:- "Yapmanız gereken sahip olduğumuz ve bizi bugünlere taşıyan değerlere sahip çıkmaktır. Yapmamız gereken ecdadımızın bugünlere bizi getirmek için ne zorluklara katlandığını bilip bunu gelecek kuşaklara, torunlarımıza aktarmaktır”

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:14
Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

AMASYA (AA) - Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Amasya'da fener alayı yürüyüşü ve askeri bando konseri düzenlendi.

Amasya Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlen yürüyüş, Belediye Bandosu eşliğinde İstasyon Köprüsü'nden başlayarak ve Yavuz Sultan Selim Meydanı'na kadar devam etti.

Vali Osman Varol, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran’da ilan ettiği ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadesinin yer aldığı Amasya Tamimi’nin Milli Mücadele’nin manifestosu özelliği taşıdığını söyledi.

100. yıl gururunun sevincini paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve Türkiye’nin bugün huzur ortamı içerisinde bulunduğuna vurgulayan Vali Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amasya'nın seneler önce Osmanlı’yı tekrar kurduğu gibi, 100 yıl evvel milli mücadeleye önderlik ettiği gibi bundan sonrada Türk milletinin bütün davalarında en yakınında olacağından ve Amasyalıların da Türk milletinin başının sıkıştığında yanında olacağından, en güvenilir kalelerinden olacağından emin olduğumu belirtmek isterim. Yapmanız gereken sahip olduğumuz ve bizi bugünlere taşıyan değerlere sahip çıkmaktır. Yapmamız gereken ecdadımızın bugünlere bizi getirmek için ne zorluklara katlandığını bilip bunu gelecek kuşaklara, torunlarımıza aktarmaktır.”

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığa giden yol haritasını ve kurtuluş reçetesini, 22 Haziran 1919’da Amasya'dan dünyaya ilan ettiği belirterek, “Biz Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayan dedelerimizin torunlarıyız. Onların onurlu davranışı, onların yiğitliği, onların yüreklerini ellerine alıp yürüyüşleri bugün bize kıvanç veriyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, "Milli Mücadele'nin 100. yılı" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.

Programdan sonra, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bandosu tarafından Şehzadeler Gezi Yolunda konser verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:14
  1. Amasya
  2. Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı

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