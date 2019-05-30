Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

AMASYA (AA) - Amasya Genelgesi'nin ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Amasya Valiliği, Samsun Valiliği ve Samsunlu Yöneticiler, Sanayiciler ve İş adamları Derneğinin (SAYSİAD) iş birliğiyle, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'nde "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" karma resim sergisinin açılışı için tören düzenlendi.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların yanı sıra OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) ve Melek Yıldız Ergül'ün 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri sergilerden seçilen eserlerin yer aldığı sergi, 1919'dan 1923'e kadar Türk Devleti'nin milli mücadele tarihini, doğru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyuna anlatmak amacıyla açıldı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, bu ay içerisinde Paris'te de sergilenecek bu nadide eserlerin Amasyalıların beğenisine sunulmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yüzüncü yıla yakışır şekilde coşkulu, toplumun her kesimini dahil edecekleri etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:



"Bizim sahip olduğumuz en büyük kuvvet birlik ve beraberliğimizdir. Milli Mücadelemizin 100. yılında halen birlik ve beraberliğimizi muhafaza ediyor olmamız bizim için en büyük kazanımdır. Bu ruhu bugün taşıyıp bundan sonraki kuşaklara da aktarabilmek adına, bu duygu ve düşünceleri gelecek kuşakların da taşıyabilmesi adına bu tip etkinliklere her zaman devam edeceğiz. Burada emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Sergi, 2 Haziran'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.