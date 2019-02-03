Amasra'ya ziyaretçi yoğunluğu

BARTIN (AA) - Tarihi eserleri, tabii güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçe, bakir koyları, tertemiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Amasra'da, tatil ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.



Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, mendirek ve kayalıklarda vakit geçiren vatandaşların da bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü.

- "İlçe en önemli turizm merkezlerinden biri"

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve tabii güzellikleri, mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.



Yarıyıl tatilinin son gününde havanın da sıcak olmasıyla vatandaşların ilçede yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Timur, "Amasra, yarıyıl tatilinin son gününde havanın da güzel olmasıyla yoğunluk yaşıyor. Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafetini yapma imkanı buluyor." dedi.