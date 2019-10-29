Amasra’da feci kaza! 4 yaralı
Amasra'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Amasra'da Umutcan Delibalcı (19) yönetimindeki otomobil, Amasya Park mevkisinde Muharrem Cenik (53) idaresindeki 60 otomobile arkadan çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile araçlardaki Osman Can Şahin (21) ve Berkan Coşgun (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.