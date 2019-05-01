Amanoslarda teröre geçit yok Hatay Valiliği, Amanos kırsalında gerçekleşen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği, Amanos kırsalında gerçekleşen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Valilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Hatay ili Amanoslar kırsalında 30 Nisan 2019 Salı günü Hatay İl Jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar kesintisiz devam etmektedir” yazılı ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.