Amanoslarda teröre geçit yok
Hatay Valiliği, Amanos kırsalında gerçekleşen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:07
Hatay Valiliği, Amanos kırsalında gerçekleşen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Hatay ili Amanoslar kırsalında 30 Nisan 2019 Salı günü Hatay İl Jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar kesintisiz devam etmektedir” yazılı ifadelerine yer verildi.
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