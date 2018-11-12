Amanoslarda 65 kilo TNT tespit edildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir bölgede, çok miktarda ve çeşitli çaplarda tüfek ve makineli tüfek fişeği, ayrıca EYP yapımında kullanılan 65 kilo TNT ve ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri tespit edildi.



Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikat başlatıldı.