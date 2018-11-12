THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Amanoslarda 65 kilo TNT tespit edildi

Amanoslar bölgesinde 65 kilo TNT, çok miktarda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
Amanoslarda 65 kilo TNT tespit edildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir bölgede, çok miktarda ve çeşitli çaplarda tüfek ve makineli tüfek fişeği, ayrıca EYP yapımında kullanılan 65 kilo TNT ve ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri tespit edildi. 

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikat başlatıldı. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
  1. Osmaniye
  2. amanos
  3. terör
  4. pkk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    2. Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan..
    3. Kastamonu'da kalabalığa aldırmadan..
    4. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    5. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    6. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    7. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    8. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    9. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    10. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    11. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    12. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    13. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    14. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    15. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    16. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    17. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    18. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    19. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    20. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta