Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
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