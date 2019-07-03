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Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
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