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Amanos Dağları'nda orman yangını

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü- Yangın kontrol altına alındı

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:03
Amanos Dağları'nda orman yangını

OSMANİYE (AA) - Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.

Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:03
  1. Amanos
  2. orman yangını
  3. Osmaniye

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