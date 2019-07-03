Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin silahı ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.