0553 313 94 23

Dar pantolonlar tehlike saçıyor! Hamilelerde enfeksiyon riskini artırıyor

İslam alimleri tarafından 'caiz' olmadığı defaatle açıklanan 'dar pantolonların' sağlık açısından da zararlı olduğu anlaşıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kudret Erkenekli, dar pantolon ve naylon içerikli kıyafet giymenin hamilelerde çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:38
Dar pantolonlar tehlike saçıyor! Hamilelerde enfeksiyon riskini artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kudret Erkenekli, dar pantolon ve naylon içerikli kıyafet giymenin hamilelerde çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Erkenekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dar pantolonların hava geçişine izin vermemesi ve çok sıkı olması dolayısıyla hamilelik sürecinde anne adayları açısından sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Hamilelere rahat kıyafetler tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Erkenekli, "Gebelere dar pantolon ve naylon içerikli kıyafetleri kesinlikle önermiyorum. Çünkü gebelikte özellikle mantara ve diğer enfeksiyonlara eğilim artıyor. Annenin doğru bedende kıyafetler ve uygun içerikli çamaşırlar giymesi hem konforu hem de enfeksiyonlara yakalanmaması için önem taşıyor." dedi.

Anne karnındaki bebeğin kendini rahat hissetmesi için annenin sağlıklı olması gerektiğini belirten Erkenekli, annedeki herhangi bir enfeksiyon bebekte sıkıntı oluşturacağı için hamilelik sürecinde doğru kıyafet tercihinin önemli olduğunu anlattı. 

"Hem şık hem de rahat kıyafetler"

Anne adaylarına ilk 12 haftada ağızdan ilaç vermediklerini, 12'nci haftanın sonunda ise ancak mecbur kaldıklarında ilaç yazdıklarını söyleyen Erkenekli, şunları kaydetti:

"Karnında bebek taşıyan bir anne için istediğimiz hiç ilaç kullanmamak ancak bu da annenin doğru beslenmesi, düzgün giyinmesi ve hijyenine dikkat etmesiyle mümkün. Enfeksiyonlara engel olamadığımız takdirde annenin rahatını sağlamak için mecburen tedavi vermek zorunda kalıyoruz. Ancak tabii ki tercihimiz annenin hiç enfeksiyon kapmaması ve ilaç almak zorunda kalmaması. Çünkü anneye verdiğimiz tedaviler bebek için de sıkıntı olabilir."

Erkenekli, anne adaylarına çağrıda bulunarak, "Şıklık bir yere kadar, sağlık her şeyden önemli. Dolayısıyla özellikle bu dönemde annelere hem şık hem de rahat kıyafetler tercih etmelerini öneririm. " ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:38
  1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kudret Erkenekli
  2. dar pantolon

YORUM YAZ

  • ParadoxParadox46 dk önce
    Zaten bunlardan sebep başımıza afat geliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği konteynerde ölümle burun buruna geldi
  1. Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği..
  2. Naz Aydemir Akyol, Avrupa..
  3. Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların..
  4. Şehzadeler’de temizlik seferberliği
  5. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
  6. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında..
  7. Ege'de onlarca göçmen yakalandı
  8. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
  9. Optimum’da spor vakti
  10. Gözünde şaşılık olan genç kız..
  11. Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına..
  12. 14 kişinin yaralandığı zincirleme..
  13. Kocaeli’de yolu kaplayan köpüğün..
  14. Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
  15. İzmir'de orman yangını
  16. TIR'a arkadan çarptı, ardından..
  17. Darbeci FETÖ'nün emniyet mahrem..
  18. Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1..
  19. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki..
  20. Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu! Dün..
  21. Muğla Milas'ta orman yangını çıktı
  22. Adıyaman’da evde çıkan yangın korkuttu
  23. Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı..
  24. Kentsel dönüşüm projeleri Yeşilyurt’un..
  25. Çıktıkları av pahalıya patladı! 26 bin..
  26. Yağmuru dinlemediler! Binlerce kişi..
  27. Otomobil şarampole yuvarlandı: 5’i..
  28. Adana'da sağanak yağmur hayatı olumsuz..
  29. Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören..
  30. Fransa’da doktorlardan ilaç kıtlığına..
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

Günün Karikatürü

18 Ağustos 2019
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım