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Aktüel Aman dikkat! İddaa kuponu sahtekarlığı: 451 bin liralık vurgun yaptılar
Aktüel

Aman dikkat! İddaa kuponu sahtekarlığı: 451 bin liralık vurgun yaptılar

Afyonkarahisar'da birçok vatandaşı İddaa kuponu satma vaadiyle 451 bin TL dolandıran sahtekarlar Mersin'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:31:00 - 2021-12-02 21:37:35

Afyonkarahisarlı bir vatandaşın Instagram hesabını ele geçirerek, birçok vatandaşı İddaa kuponu satma vaadiyle 451 bin TL dolandıran 7 kişi Mersin’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir müracaatı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Afyonkarahisar’da ikamet eden bir vatandaşın Instagram hesabı hacklendi.

Polis ekipleri bilişim sistemine girme ve verileri değiştirmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında hacklanen hesaptan garantili iddaa kuponu paylaşımı yapılmaya başlandı.

7 kişi adliyeye sevk edildi 

Dolandırıcı şahıslar Afyonkarahisar’dan 2 vatandaşı 80 bin 325 TL yurt genelinden ise birçok vatandaşı 451 bin 567 TL dolandırdığını polis tespit etti. Bu çerçeve Mersin’de yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

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