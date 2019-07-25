Aman dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık