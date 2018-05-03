Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aman Dikkat! Bu numaradan arayanlar dolandırıcı

Dolandırıcıların yeni oyunu da mağdurları arayıp dolandırılıyorsunuz diyerek tuzağa düşürüyorlar.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:03
Aman Dikkat! Bu numaradan arayanlar dolandırıcı

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı’na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin ‘Bankadan arıyorum” dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı: “Bana, ‘Hesabınızda internet üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim’ dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. ‘Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim’ diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. Hesaptan 5 bin lira çekmişler.”

‘BANKADAN ARIYORUZ’

Aynı numarayla ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla’daki bir ‘danışmanlık’ şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı. Buna göre, çete önce bir şirket kurup 0850 432 16 99 numaralı hattı satın aldı, ardından da çeşitli kurumlardaki kişiler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yasadışı şekilde ele geçirdi. Ardından müşteri temsilcisi gibi yüzlerce kişiyi arayıp “Hesabınızda dolar hareketliliği var”, “Kartınızla internetten alışveriş yapılmış, kartınız kopyalanmış olabilir” ya da “Geçmişe yönelik 10 yıllık aidatları ödeyeceğiz” gibi sözlerle kandırarak yüz binlerce liralık vurgun yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

GazeteHabertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, Sakarya, Düzce, Amasya, Kayseri, Mersin ve Malatya’da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri paraları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.

‘BU NUMARADAN UZAK DURUN’

Çetenin dolandırıcılıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı telefonla ilgili internette yüzlerce vatandaşın “Bu numaradan uzak durun” diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyetlerden bazıları şöyle:

- Benim de 3500 ve 528 dolarım gitti. Bu numaradan arandıktan sonra, alışveriş yapılmış. Savcılığa bildirdim.

- ‘Kart aidat ücretinizi iade etmek için bankadan arıyoruz’ dediler. Hesap bilgilerini verdikten sonra 5 bin TL dolandırıldım.

- Arayıp kartımla 1500 liralık bahis oynandığını söylediler. İşlemi iptal edelim dediler. TC tuşlamamı söylediler. Bankaya yakın olduğumu söyleyince kapattılar.

- ‘Hesabınızdan 12 bin TL EFT yapılmış bu işlemi durdurmak istiyoruz’ dediler. Beni kandırdılar. Geç uyandım. Anında parayı havale etmişler. Hesabımı dondurdum. Bankaya itiraz dilekçesi verdim. Savcılığa şikâyette bulundum.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:03
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Balıkesir
  8. Aydın
  9. Amasya
  10. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim ama...
    1. Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim..
    2. Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak
    3. İspanya'da Emre Mor depremi!
    4. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    5. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    6. Rakamlar açıklandı, dolar rekor kırdı!
    7. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    8. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    9. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    10. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    11. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    12. İran'a darbe üstüne darbe!
    13. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    14. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    15. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    16. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    17. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    18. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    19. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    20. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...