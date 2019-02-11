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AMAN-2019 Tatbikatı

Deniz Kuvvetleri unsurları, Pakistan'ın ev sahipliğinde Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda yapılan AMAN-2019 Tatbikatı'na katılıyor

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:11
AMAN-2019 Tatbikatı

Deniz Kuvvetleri unsurları, Pakistan'ın ev sahipliğinde 8-12 Şubat'ta Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen AMAN-2019 Tatbikatı'na katılıyor.

Alınan bilgiye göre, AMAN-2019 Tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Avustralya, Endonezya, Sri Lanka, Malezya ve Umman'ın katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda yapılıyor.

Katılan ülkelerin deniz unsurları arasında iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında su üstü atışları, denizde denetim harekatı, arama kurtarma, deniz haydutluğu ile mücadele eğitimleri ve 12 Şubat 2019'da seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek.

AMAN tatbikatlarına 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında da katılım sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, tatbikata TCG Gökçeada Fırkateyni, bir SAS Görev Timi, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mobil Eğitim Timi (4 SAT personeli ve 6 Amfibi Hücum Timi personeli) ve karargah subayıyla iştirak ediyor.

AMAN-2019 Tatbikatı'nın ardından Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında "TURGUTREİS-3 Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

TCG Gökçeada'nın, AMAN-2019 Tatbikatı'na iştirakinden istifadeyle ikili ilişkilere ve Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla Port Sudan/ Sudan, Cibuti/Cibuti, Doha/Katar, Manama/Bahreyn, Kuveyt/Kuveyt, Salalah/Umman ve Akabe/Ürdün liman ziyaretleri gerçekleştirilerek bu ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili deniz eğitimleri yapılacak.

Ayrıca, TCG Gökçeada tarafından Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Kuzey Arap Denizi, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı" kapsamında Birleşik Görev Kuvveti'ne (CTF-151) destek sağlanacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:11
  1. Aman 2019 tatbikatı

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