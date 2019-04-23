0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Amal Clooney'den DEAŞ militanların yargılanması için uluslararası mahkeme çağrısı

İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney: - ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor. DEAŞ karşıtı koalisyonun amacı DEAŞ'ı yenmek ama bu adalet olmadan mümkün değil''-''Bağdadi bugün yakalanırsa nereye gidecek? Konsey, Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) taşıyabilir ama maalesef bu, çok küçük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü ABD hükümeti ICC 'bizim için öldü' diyor ve (ABD'ye yönelik) ICC soruşturmalarını destekleyenlerin ABD'ye girişini engelleyeceğini, mal varlıklarını donduracağını ve tutuklayacağını söylüyor"- ''ICC'ye aynı şekilde yıkıcı bir darbe de bu Konsey'in daimi üyesi Rusya'dan geldi. Üst düzey Rus bir yetkili geçen ay Rusya'nın bundan sonra başka hiçbir konuyu ICC'ye taşımayacağını ve Güvenlik Konseyinde benzer mahkemeler kurulmasına yardım etmeyeceğini söyledi''

23 Nisan 2019 Salı 20:34
Amal Clooney'den DEAŞ militanların yargılanması için uluslararası mahkeme çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Suriye ve Irak'ta Yezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işleyen DEAŞ militanlarının yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulunarak ''79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet konusunun görüşüldüğü oturumda konuşan Clooney, yasal danışmanlığını yaptığı Nobel Barış Ödülü sahibi terör örgütü DEAŞ'ın sistematik tecavüzüne maruz kalan ve kurtarılmasının ardından Ezidi kadın ve çocukların hikayesini uluslararası arenaya taşıyan Nadia Murad ile insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması ve suçluların adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Clooney, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PYD/PKK'nın, elindeki binlerce DEAŞ'lıyı uzun süre tutamayacağını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın Suriye dışından DEAŞ'a katılanların yargılanması için bir yol bulmaması durumunda ABD'nin onlar serbest bırakmak zorunda kalacağı sözlerini hatırlattı. Clooney, soykırım ve savaş suçu işleyen DEAŞ'lıların yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

- ABD ve Rusya'ya ICC eleştirisi

Benzer savaş suçları için daha önce Ruanda ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemelerinin kurulduğunu hatırlatan Clooney, Uluslararası Ceza Mahkemesine tutumları nedeniyle ABD ve Rusya'yı eleştirdi.

Clooney, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bağdadi bugün yakalanırsa nereye gidecek? Konsey, Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) taşıyabilir ama maalesef bu, çok küçük bir ihtimal gibi görünüyor çünkü ABD hükümeti ICC 'bizim için öldü' diyor ve (ABD'ye yönelik) ICC soruşturmalarını destekleyenlerin ABD'ye girişini engelleyeceğini, mal varlıklarını donduracağını ve tutuklayacağını söylüyor. ICC'ye aynı şekilde yıkıcı bir darbe de bu Konsey'in daimi üyesi Rusya'dan geldi. Üst düzey Rus bir yetkili geçen ay Rusya'nın bundan sonra başka hiçbir konuyu ICC'ye taşımayacağını ve Güvenlik Konseyinde benzer mahkemeler kurulmasına yardım etmeyeceğini söyledi. Cinsel şiddet mağdurları ise konseyin bu çıkmaza bir çözüm bulmasını ümit ediyor. 79 ülke DEAŞ ile mücadele için bir araya gelebiliyor da neden Lahey'de ya da bölgede bir mahkeme kuramıyor. DEAŞ karşıtı koalisyonun amacı DEAŞ'ı yenmek ama bu adalet olmadan mümkün değil. Askeri başarı tek başına kalıcı olmaz.''

Amal Clooney, BM Güvenlik Konseyi ya da DEAŞ karşıtı koalisyon, suçluların yargılanması için harekete geçmezse, Avrupa Birliği'nin Lahey'de uluslararası suçlara bakacak özel bir mahkeme kurabileceğini, diğer bir seçeneğin ise ''hibrit mahkeme'' olabileceği önerisinde bulundu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:34
  1. deaş
  2. ICC
  3. İnsan Hakları savunucusu ünlü Avukat Amal Clooney
  4. uluslararası mahkeme
  5. Yezidi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken menopoz nedir? Erken menopoz kısırlık sebebi mi?
    1. Erken menopoz nedir? Erken menopoz..
    2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sezonu kapattı
    3. Bin Çocuk Anıtpark’tan seslendi
    4. Fransa'dan komik 'sarı yelekliler'..
    5. Arıdan gelen mucize besin’’propolis’..
    6. Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kemal..
    7. Buzdolabından yaptıkları sal sonları..
    8. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    9. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    10. Trabzonspor kurucu üyesi Sabit Sabır..
    11. Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret..
    12. Fransa'daki Türk derneklerinden..
    13. Çalınan aracı jandarma buldu
    14. Voleybol: Efeler Ligi play-off final..
    15. Kozan’da trafik kazası 1 yaralı
    16. Afganistan’da 23 Nisan coşkusu
    17. TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
    18. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük'te
    19. Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor:..
    20. Yeni Askerlik Sistemi son durum ne?..
    21. Büyümeyen çocuklar için etkinlik..
    22. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    23. Gürcistan'dan ABD televizyonuna Güney..
    24. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    25. Çayı yanlış demlerseniz ne olur?
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine..
    27. Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile..
    28. Vedat Milor'dan tepki çeken cevap:..
    29. Erkenek tünelinde kaza
    30. Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı