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Amaçları net! Netenyahu'dan skandal teşekkür sözleri

Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk ülke Guatemala oldu. Netanyahu, Guatemala'ya teşekkür mesajında "Ebedi başkentimize tekrardan hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
Amaçları net! Netenyahu'dan skandal teşekkür sözleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin küstah adımları sonrası ABD'nin başını çektiği birçok ülke elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. İslam alemine yönelik söz konusu meydan okuma sonrası Guatemala, Tel Aviv'deki elçiliğini taşıyarak ülke bayrağını Kudüs'te dalgalandıran ilk ülke oldu.

Bu ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Siyonist İsrail Rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulundu. Netanyahu, Guatemala bayrağını paylaşarak "Bayrağının Kudüs'te dalgalandığını gördüğüm Guatemale elçiliğini bu ay sonunda açıyor. Sevgili arkadaşlarım, ebedi başkentimize tekrardan hoş geldiniz" dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
  1. Benjamin Netanyahu
  2. Guatemala
  3. Kudüs

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