0553 313 94 23

"Amacımız taraftarı engellemek değil"

- AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır"

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
"Amacımız taraftarı engellemek değil"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, sporun geniş kitleleri etkileyen, barışın, sevginin, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki önemli faktörlerden ve tüm dünyada evrensel bir dil olduğunu kaydetti.

Sporun, zaman zaman da olsa şiddet olayları ile gündeme geldiğini hatırlatan Özalan, kendisinin de sporun içinden gelen birisi olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Sporun sorunlarını en iyi bilen kişilerden olarak şunu söyleyebilirim ki bu kanun teklifindeki amacımız taraftarı engellemek ya da kısıtlamak değildir. Aksine taraftarımızın güvenliğini sağlayarak olabilecek her türlü şiddetin ve sporun birleştirici yönüne gölge düşürecek eylemlerin önüne geçmek, taraftarımızın huzurunu sağlamaktır. Spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında ortaya çıkan şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sadece saha içinde değil taraftarların maça geliş, gidiş güzergahlarında da oluşan şiddeti kapsayan bir düzenleme olacaktır."

Müsabaka sırasında olan kavgaların sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını, saha dışında da devam edebildiğini, bunun da sporun ruhuna yakışmayan hareketler olduğunu vurgulayan Özalan, "Tek isteğimiz bunların yaşanmamasıdır. Biliyorsunuz yakın zaman öncesinde Bayrampaşa’da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada 17 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. İşte bu ve benzeri olaylar bu kanun düzenlemesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
  1. açıklama
  2. Alpay Özalan
  3. kanun
  4. milletvekili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li belediyenin eliyle sahilde işgal
    1. Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li..
    2. Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı..
    3. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    4. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    5. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    6. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    7. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    8. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    9. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    10. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    11. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    14. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    15. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    16. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    17. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    18. Memur-Sen Öner’e emanet
    19. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    20. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    21. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    22. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    23. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    24. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    25. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    26. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    27. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    28. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    29. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    30. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!