THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir"- "Eğer Türkiye, 21. yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bunun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız olacaktır"

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:05
"Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir." dedi.

Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlıkta bir araya geldiği programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümünde Atatürk'ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye'nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere inanıldığını ve güvenildiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerle olan şefkat ve merhamet ilişkisinin öğretmenlerin, nesil yetiştirme sorumluluğunu rahatlıkla yerine getirmesini sağlayacağına dikkati çekti.

Öğretmenlik mesleğinin onurlu ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin, ülkenin insanlarına bir şeyler öğretmekle kalmayıp bir gelecek umudu aşıladığını anlattı.

Bakan Selçuk, önemli olanın da bu umut olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitimiyle uğraşmanın yanında doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi de taşıyan öğretmenlerimizin bu gururu kesinlikle hak ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Motor gücü eğitim olacaktır"

Türkiye'nin fikir, sanat, kültür, edebiyat, bilim alanında yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeğinin bulunduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. Bu anlamda birçok bakanlığımız, çok farklı çalışmalar yapıyorlar, öğretmenlerimizi, ailelerimizi sahada nasıl destekleriz sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Eğer Türkiye, 21. yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bunun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız olacaktır. 'Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir."

Öğretmenlerin geleceğe ilişkin yapacakları bütün katkılara şükran borçlu olunduğunu belirten Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.

Selçuk, bir gün için değil her gün öğretmenlerin değeri için çalışacaklarını ve gayret göstereceklerini vurguladı.

Programın sonunda Bakan Selçuk, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:05
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. Ankara
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bursa belediye başkan adayı kim?
    1. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    2. Afganistan'da helikopter düştü! Ölüler..
    3. Hulusi Akar'dan dikkat çeken ABD..
    4. 24 Kasım için tüm öğretmenlerini..
    5. Rumların “Enosis hayali” Ada’da çözümü..
    6. Uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem!
    7. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    8. Afganistan'da helikopter düştü: 2 ölü
    9. Bakan Akar'dan "gözlem noktası" tepkisi
    10. Bahreyn'de oy verme işlemleri başladı
    11. AK Parti Kırıkkale belediye başkan..
    12. Eylem hazırlığındaki 12 terörist..
    13. Özel sektöre Sudan'a ekim yapma daveti
    14. "Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz"
    15. Yitik yanlış yerde aranırsa bulunmaz
    16. Akar: "TSK'nın sınır ötesinden..
    17. Akar: "(Suriye'nin kuzeyine gözlem..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    19. Türkiye, Bangladeş pazarına açılmaya..
    20. 150 kiloluk kasayı 10 dakikada çaldılar
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...