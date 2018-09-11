Amaç Akdeniz’e açılan Kürt devleti

Muhammet Kutlu Ankara Terör hedeflerini vurma bahanesiyle İdlib’e başlatılan saldırıları Akit’e değerlendiren Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdülkerim Aga, “İdlib’e saldırılar, Kürt koridorunun önünde duran bir engel olduğu için başlatıldı” dedi.

Suriye’deki dengeleri iyi bilen uzmanların başında gelen Abdülkerim Aga, şunları dile getirdi:

KUKLA DEVLET İSTENİYOR

“Emperyalist güçler oradaki Sünni Müslümanları bertaraf edip bölgeden çıkarırlarsa, İdlib ve Lazkiye üzerinden Kürt koridorunu oluşturan kukla Kürt devleti Akdeniz’e ulaşacak. Yapılmak istenen, emperyallerin bölgedeki hesapları için kurdukları, ancak faydasını görmedikleri İsrail’in işlevini üstlenecek kukla bir Kürt devleti oluşturmaktır. ABD bölgede kukla Kürt devleti kurarak, için Ortadoğu’da Yahudi bir devletten başka bir devlet oluşturup, bu bölgede istediği oyunları dayatmayı amaçlıyor. ABD ve birlikte hareket ettiği emperyalist güçler, aslında kurdurdukları İsrail’den istediği gibi yararlanamadılar. Eğer Müslüman bir Kürt devleti kurmayı başarırlarsa, bölgeyi karıştırabilmek için daha rahat kullanabilecekler.”

SONRAKİ HEDEF TÜRKİYE

İdlib bölgesine bakıldığında, 3.5 milyonluk bölge nüfusunun büyük bölümünün Sünni Arap, Türkmen ve Dürzülerden oluştuğunun görüldüğünü anlatan Aga, şu uyarılarda bulundu: “Emperyalistler, saldırılarla nüfus yapısını da değiştirip bölgeye Kürtleri getirmeyi, Lazkiye’den Akdaniz’e çıkışı olan kukla bir Kürt devleti kurmayı hedefliyor. Lazkiye’de 30 Türkmen köyü var. İdlib’de de 10 Türkmen köyü mevcut. Türkmenler ayrıcı şehir içinde de yaşıyor. Amaç bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğu için, Türkiye’nin İdlib’den kitlesel göçlere engel olarak nüfus yapısının değiştirilmesine engel olması gerekiyor. Çünkü Kürt koridorunu oluşturacak kukla devlet kurulursa sonraki hedef Türkiye olacak. Çünkü Türkiye emperyalistlere karşı koyabilecek bölgedeki tek güçlü Müslüman devlet. O yüzden hedef Türkiye, Türk devleti ve Türk hükümetidir. Bu yüzden bölgedeki emperyal oyunlara karşı uyanık olunmalı.”

“OSMANLI OLMASA HAÇLILAR ARAPLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAKTI”

“Osmanlı Devleti olmasa haçlılar Arapları Kızılderililer gibi yok edip köklerini kazıyacaktı” diyen Aga, “Müslüman Arapların soylarını tüketeceklerdi. Tarihte Osmanlı buna engel oldu. Bugün de Müslümanları yok etmek isteyen emperyalistlerin önündeki tek engel hâlâ Türkiye. Türkiye dünyadaki mazlumların hamisi rolünü her geçen gün güçlenen şekilde yeniden üstlenmeye başlamış durumda. Bu yüzden emperyalistlerin hedefi oldu” diye konuştu.