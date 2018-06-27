Alzheimer hastalığının nedenleri nelerdir?

Alzheimer; ilerleyen yaş ile birlikte ortaya çıkan, hafızanın iyice zayıflamasına yol açan, kişinin hayatını oldukça etkileyen bir hastalıktır. Alzheimer’ın geri dönüşü yoktur ve ilerleyerek devam eder. Halk arasında bunama olarak bilinir. Alzheimer, beyin fonksiyonlarına zarar vererek hastanın düşünme gücünü zayıflatır. Ciddi bir hastalıktır, öyle ki belirtiler görüldükten 9-10 yıl sonra ölüme neden olabilmektedir.

ALZHEİMER HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Alzheimer genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen bir hastalıktır. Hem kadın hem erkeklerde görülebilir ancak kadınlarda görülme olasılığı erkeklerde görülme olasılığına göre daha fazladır. Araştırmalara göre 60 yaşın üzerindeki her 20 kişiden birinde Alzheimer görülmektedir. 80-85 yaşındaki her iki kişiden birinde Alzheimer görülür.

ALZHEİMER HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Alzheimer genel olarak kalıtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin zarar görmesi ve ölmesi, sinirsel iletimin bozulması gibi nedenlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe Alzheimer’ın görülme olasılığı artar.

Hastaların sadece %20’sinin ailesinde Alzheimer hastalığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Alzheimer sadece kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık değildir. Yavaş ilerleyen, sinsi bir hastalık olarak bilinir. Beyindeki sinir hücrelerini yok eder. İlk olarak kısa süreli unutkanlıklar olarak ortaya çıkar. Hasta bir gün önce ne yediğini, ne yaptığını hatırlayamaz. Alzheimer ilerledikçe hastanın günlük işleri sekteye uğrar, yakınlarını tanıyamaz hale gelir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Günlük yaşamı önemli derecede etkileyen unutkanlıklar

Gündelik işleri yapamama (yemek yapmak vs.)

Kelimeleri bulurken zorlanmak

Tarihleri ve bilinen yolları unutmak

Çok basit konularda bile karar verememek

Basit düşünmede zorluk çekmek, hesap yapamama

Eşyaların yerlerini karıştırmak

Davranışlarda ve ruh halinde değişiklik

İnsanları haksız yere suçlamaya başlamak

Karakter özelliklerinin değişmesi

Sorumluluktan kaçmak

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Alzheimer’ın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Yani bu hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak erken teşhis ile bu hastalığın şiddeti azaltılabilir. Tedavi ile hastalığın şiddetinin azaltılması ve kişinin hayat kalitesinin arttırılması amaçlanır.

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