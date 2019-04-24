Alzheimer hastası yaşlı kadının evi onarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 97 yaşındaki Alzheimer hastası Şefiye Maraş’ın yıkılmak üzere olan evi hayırseverler tarafından onarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şefiye Maraş’ın yaşadığı zorluklar ve evinin durumunun sosyal medyada yer almasının ardından ilçede yaşayanlar harekete geçti. Şefiye ninenin evi hayırseverlerin katkısıyla tamir edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Songül Örs, “Annem Alzheimer hastası ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıkları da var. 97 yaşında olan annem 4 yaşından itibaren bakıp büyüttüğü torunu ile yıkılmak üzere olan bu evde yaşıyordu. Ekonomik durumumuz el vermediğinden annemin evinin onarımı için devletimizin yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine olan politikalarını da bildiğimizden dolayı yerel idarecilerimizden yardım talep ettik. Seçim dönemine denk geldiği için söz verilmesine rağmen yapılacak, onarılacak denilmesine rağmen bir şey yapılmadı. O soğuklarda annem üzerine yıkılmak üzere olan evde yaşamak durumunda kaldı. Bende vatandaşlık hakkımı kullandım tepkimi dile getirdim. Sağ olsun hayırsever işadamlarımız sesimizi duydu. Annemin evinin onarımını yaptılar. Manevi destekleri ile birlikte gerekli olan tüm onarımı karşıladılar” dedi.