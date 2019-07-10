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Alzheimer hastası yaşlı adamdan 6 gündür haber alamıyor

Adana’dan Mersin’e tatile giden ve yalnız kaldığı sırada evden ayrılan Alzheimer hastası yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 6 gündür haber alamıyor

Adana’dan Mersin’e tatile giden ve yalnız kaldığı sırada evden ayrılan Alzheimer hastası yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor.


Alınan bilgiye göre, Adana’da ikamet eden ve tatil için gittiği Mersin’in Susanoğlu ilçesindeki yazlık evinde oğluyla birlikte kalan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Burnukel, bir süredir burada tatil yapıyordu. Yaşlı adam oğlunun evde olmadığı saatlerde yalnız başına dışarı çıktı. Eve dönünce babasının evde olmadığını fark eden oğlu ve yakınları hemen durumu polise bildirdi. Kendi imkanları ile de seferber olan aile Abdullah Burnukel’i aradı fakat sonuç alamadı.


Aile çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde yaşlı adamın Mersin istikametine doğru gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Mersin yönünde de arama çalışmalarını gerçekleştiren polisler ve aile 6 günden beri bu aramalardan da bir sonuç alamadı.


Abdullah Burnukel’in kız kardeşi Semiha Burnukel Koç, abisini bulmak için seferber olduklarını belirterek, “Şimdiye kadar maalesef bulamadık. Kendisi Alzheimer hastası zaten. Hatırlasaydı evine gelirdi. Görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Ağabeyimin kolunda 39775 şeklinde numara yazıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
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