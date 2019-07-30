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Alzheimer hastası kayıp kadından hiç bir iz yok

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu 112 Temmuz’dan bugüne kadar bulunamadı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:59
Alzheimer hastası kayıp kadından hiç bir iz yok

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu 112 Temmuz’dan bugüne kadar bulunamadı.


Sakarya’da ikamet eden ve dünürünün Bigadiç Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak gelen 76 yaşındaki Sevim Güler, 12 Temmuz Cuma günü evden çıkarak, kayboldu. Alzheimer hastası olan kadın için 30 jandarma personeli, 10 Afad personeli ve Dursunbey Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi ile yapılan tüm aramalara karşın hasta kadına ulaşılamadı. Alzheimer hastası Sevim Güler için arama köpekleri ve atlı personel ile ormanlık alanlar, metruk binalar, dere yatakları, drone ile havadan ve karadan bugüne kadar yapılan aramalardan hiçbir sonuç alınamadı. AFAD ve jandarma yetkilileri; Sevim Güler’in kaybolduğu gün olan 12 Temmuz’da bir görgü tanığının verdiği ifadeye göre, ulaşım aracına bindiği yönündeki araştırmalarına da devam ediyor. Arama çalışmalarının kayıp Sevim Güler bulununcaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:59
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