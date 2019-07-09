Alzheimer hastası iki gün sonra bulundu Ortaca’da Alzheimer hastası bir kişi kaybolduktan iki gün sonra bulundu.

Ortaca’da Alzheimer hastası bir kişi kaybolduktan iki gün sonra bulundu.

Ortaca Ekşiliyurt Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Gülen(67) isimli kişi 06 Temmuz Cumartesi günü gece evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Ailesinin Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatının ardından AFAD, UMKE ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde kayıp kişi Ali Gülen 08 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00 civarlarında evinden 1,5 km ilerde ormanlık alanda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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