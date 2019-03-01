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Alzheimer hastaları yakınlarına parmak iziyle ulaştırılacak

Mersin’de hayata geçirilen ’Yalnız Değilsiniz’ projesiyle, Alzheimer veya yaşlılık gibi çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali bulunan kişilerin yakınlarında artık parmak iziyle ulaşılacak.

01 Mart 2019 Cuma 13:53
Alzheimer hastaları yakınlarına parmak iziyle ulaştırılacak

Mersin’de hayata geçirilen ’Yalnız Değilsiniz’ projesiyle, Alzheimer veya yaşlılık gibi çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimali bulunan kişilerin yakınlarında artık parmak iziyle ulaşılacak.


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toplum DestekliŞube Müdürlüğünce, yaşlılık ya da çeşitli engellerinden dolayı kaybolma ihtimaliolan, bulunduklarında ise kimlik ve adres bilgilerini ifade edemeyenvatandaşların sevdiklerine en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla’Yalnız Değilsiniz’ projesi hayata geçirildi.


2018 yılında uygulanmaya başlanan proje kapsamında, Toplum Destekli PolislikŞube Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan, Alzheimer hastası ya dazihinsel engelliyakını bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda parmak izi taraması yapıldı.Böylelikle projeye dahil olup kayıp olarak aranırken bulunan kişilerin adresbilgilerine ve yakınlarına kısa sürede ulaşılabildiği ifade edildi.


Projeye dahil olmak isteyen vatandaşların, Mersin Emniyet Müdürlüğü ToplumDestekli Şube Müdürlüğü’ne müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:53
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