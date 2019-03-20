Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi açıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin hazırladığı Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi törenle açıldı. Ahmet Akın Kültür Merkezinin bir bölümünde hazırlanan merkezinaçılışına Akdeniz Üniversitesi Gerentoloji Bölümünden Prof.Dr. İsmail Tufan ve ekibi de katıldı.

Ahmet Akın Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören de, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteriler yaptı. Merkezin kurdelesi, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Prof. Dr. İsmail Tufan ile yaşlılar tarafından kesildi. Açılış konuşmasını yapan AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Bu gün Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezini açıyoruz. Türkiye de pek olmayan bir tesisin açılışını yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada, ilçemizde bin 700 dolayında Alzheimer ve demans hastası olduğunu belirleyince harekete geçtik. Akdeniz Üniversitesi Gerentoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan hocam ile görüştük. Öğrencilerini gönderdi. Burasının uygun olduğu belirlenince de çalışmaya başladık. 5 ayda bu merkezi düzenledik. Prof. Dr. İsmail Tufan hocamıza ve ekibineteşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür eden Prof. Drİsmail Tufan da, “Burada Alzheimer hastalarınakısa süreli yataklı hizmet verebilecek bir tesisi açıyoruz. Burası, Alzheimer ve demans hastalarına hizmet verecek örnek bir proje. Bu çok önemli bir sosyal projedir. Örnek bir projedir. Türkiye’nin bütün il ve ilçelerine yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bununda takipçisi olacağız. Başkan Necdet Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi. GerentolojiToplum Sağlığından İbrahim Şahin de, ”Bu çok önemli bir tesis. Her şehrin ihtiyacı olan bir merkez. Toplum gittikçe yaşlanıyor. Bunun için çok önemli” dedi Hasta yakını Nedime Ergüzel ise, “Belediyenin açtığı bu tesis hastalara ve biz bakanlara çok faydalı olacak. Bütün belediyelerin böyle tesisler yapmasını öneriyorum. İnşallah, olumlu sonuçlarını göreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Merkezde 6 yatak, ilkyardım, beceri ve hafıza geliştirme odaları yer alıyor. Ayrıca hasta yakını ve ergoterapi odaları, yemekhane ve revir de yer alıyor. Törene, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Tufan, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Oğuzhan İlban, AK Parti İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök ile çok sayıda vatandaş katıldı.