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Alzaymır hastasını bulmak için 60 kişi seferber oldu

Bursa’da dün evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:52
Alzaymır hastasını bulmak için 60 kişi seferber oldu

Bursa’da dün evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi’nde ikamet eden ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzaymır hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi’ne gelerek dört bir koldan arama çalışması başlattı.


Jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için çaba sarf etti. Ancak yapılan aramalarda Remzi Çitil’in izine rastlanmadı. Havanın yağmurlu olması sebebiyle çalışmalara ara verildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:52
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