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Altyapı çalışmasında zarar gören doğal gaz borusu alev aldı

Gaz çıkışı nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:06
Altyapı çalışmasında zarar gören doğal gaz borusu alev aldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü. Bunun üzerine gaz çıkışı nedeniyle borudan alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri, güvenlik amacıyla sokağın gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayın meydana geldiği sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

- İGDAŞ'tan açıklama

İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gaz çıkışından dolayı yangın çıkmıştır. 187 Doğalgaz Acil Ekipleri doğal gaz vanasını kapatmış ve itfaiye yangını söndürmüştür. Hasar gören bölgede onarım çalışmalarına başlanmıştır."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:06
  1. Bağcılar
  2. Doğal Gaz
  3. İGDAŞ

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