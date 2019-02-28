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Fahrettin Altun'un 28 Şubat mesajında 15 Temmuz detayı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:37
Fahrettin Altun'un 28 Şubat mesajında 15 Temmuz detayı

28 Şubat darbesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, cuntacılara olan tepki dinmiyor. 28 Şubat’ın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat’ın halkın iradesine ve değerlerine bir darbe girişimi olduğunu söyledi. “Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.” diyen Altun, “28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak.” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:37
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. 28 Şubat darbesi
  3. 28 Şubat darbesi yasakları

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  • 1453 Fatih1453 Fatih41 dk önce
    28 şubatın hesabı sorulsaydı 15 temmuz olmazdı

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