Fahrettin Altun'un 28 Şubat mesajında 15 Temmuz detayı

28 Şubat darbesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, cuntacılara olan tepki dinmiyor. 28 Şubat’ın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat’ın halkın iradesine ve değerlerine bir darbe girişimi olduğunu söyledi. “Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.” diyen Altun, “28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak.” İfadelerini kullandı.