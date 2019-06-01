0553 313 94 23

Altunsoy: "Samsun asansör noktasında çok iyi bir konumda"

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun’da son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin asansör noktasında çok iyi bir konuma geldiğini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Altunsoy: "Samsun asansör noktasında çok iyi bir konumda"

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun’da son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin asansör noktasında çok iyi bir konuma geldiğini söyledi.


Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, asansör montaj ve bakım faaliyetinde bulunan firmalar, asansör sektöründe çalışan mühendisler, belediyelerin ruhsat-tescil birimlerinde çalışan personeli ile A tipi muayene kuruluşu personeline yönelik olarak 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



“Mevzuatta köklü değişiklikler var”


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinasyonunda TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, asansör sektöründe mevzuat ve standartlar konusunda köklü değişimler olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyledi. Samsun’da son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin asansör noktasında çok iyi bir konuma geldiğini ifade eden Altunsoy, “Yönetmelik uzun bir aradan sonra yayınlandı. Bu toplantının amacı yönetmeliğin taraflara iyi anlatılarak firmaların varsa eksikliklerinin ortaya konulmasını ve kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi. Bakanlığımız talimatları ve denetim programı doğrultusunda bayramdan sonra gözetim ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Sorun yaşamamak için bir an önce eksiklikler giderilmeli ve kafalarda oluşacak sorular ve sorunlar hakkında her zaman İl Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir” dedi.


TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, asansör konusunda TSE olarak üzerilerine düşeni her zaman yapmaya çalıştıklarını ve Samsun’un asansör denetimleri konusunda ve belgeli firma konusunda iyi bir yerde olduğunu kaydetti. Daha sonra asansör denetçisi ve Piyasa Gözetim ve Denetim Şube Müdürü Aycan Türkel tarafından Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği konusunda sunum gerçekleştirildi.


Toplantıya ayrıca, şube müdürleri, denetimle görevli personel, TSE uzmanları,Orta Karadeniz Asansör Sanayicileri ve İşadamları Derneği (OKASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Samsun’da faaliyet gösteren TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi 54 firmanın temsilcileri, ilçe belediyelerinin ruhsat ve tescil ile ilgili görevli personelleri, A tipi muayene kuruluşu yetkilileri ile mühendisler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite öğrencileri, köy köy gezip ’iyilik dağıttılar’
    1. Üniversite öğrencileri, köy köy gezip..
    2. Hangi benler zararlıdır?
    3. Kars’ta 186 polisleasayiş uygulaması..
    4. Kıssa’dan hisse... İmam Şâfiî’den..
    5. TFF Başkanlık seçimi oylaması sona..
    6. İstanbul'un plajları açılıyor
    7. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    8. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    9. Uyku apnesi trafik kazası yapma..
    10. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    11. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    12. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    13. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    14. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    15. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    16. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    19. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    20. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    21. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    22. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    23. Uçar’dan bayram mesajı
    24. Şehit ailesine vefa
    25. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    26. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    27. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    28. Hadislerde dua
    29. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    30. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti