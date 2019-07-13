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Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


15 Temmuz2016’da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini lanetleyen Mahsum Altunkaya,“Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu ihanet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin, darbecilere karşı tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı sergilemesi ile püskürtülmüştür. Milletimizin Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkarak, canı pahasına tankların önüne yatması tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Hain darbecilerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyen ve dünyaya da adeta demokrasi dersi veren milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
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