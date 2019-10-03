İBB'ye tepki büyük! Şimdi de Zincirlikuyu metrobüs durağı tıklım tıklım Günlerdir Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk İstanbulluyu canından bezdirirken şimdi de Zincirlikuyu metrobüs durağında aşırı kalabalık oluştu. Aktarma noktalarında uzun kuyruklar görülürken vatandaşlar işe gidemediklerini söyleyerek İBB'ye tepki gösterdi.

Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu'daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, metro çıkışlarına ulaşmakta güçlük çekti. Yetkililerin önlem almasın isteyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Altunizade'de yoğunluk giderildi Altunizade durağında da son günlerde yoğunluk yaşanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Durakta oluşan yoğunluğun azaltılması için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayıran ekiple, metrobüs girişlerinde bulunan bilet turnikeleri de yaya üst geçit giriş ve çıkışlarına aldı. Yapılan bu çalışmanın sonucunda söz konusu duraktaki yoğunluğun bugün azaldığı gözlendi.

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