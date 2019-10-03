0553 313 94 23

İBB'ye tepki büyük! Şimdi de Zincirlikuyu metrobüs durağı tıklım tıklım

Günlerdir Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk İstanbulluyu canından bezdirirken şimdi de Zincirlikuyu metrobüs durağında aşırı kalabalık oluştu. Aktarma noktalarında uzun kuyruklar görülürken vatandaşlar işe gidemediklerini söyleyerek İBB'ye tepki gösterdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:10

Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu'daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, metro çıkışlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Yetkililerin önlem almasın isteyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Altunizade'de yoğunluk giderildi

Altunizade durağında da son günlerde yoğunluk yaşanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Durakta oluşan yoğunluğun azaltılması için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayıran ekiple, metrobüs girişlerinde bulunan bilet turnikeleri de yaya üst geçit giriş ve çıkışlarına aldı.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda söz konusu duraktaki yoğunluğun bugün azaldığı gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:10
  1. İstanbul
  2. metrobüs durağı
  3. Zincirlikuyu metrobüs durağı
  4. Altunizade
  5. yoğunluk

YORUM YAZ

  • Ovalı Ovalı 7 dk önce
    Ulan ekremkeyfinisakınbozma. Gez toz. Yokmetrobüs yok sel yokdeprem bunlar senin keyfinibozmasın. Istanbullubu eskiçilelerihatırlasın ki buna alışsın. Hani çöpüpatlattınız 39 kişimeftaoldu ya onuistanbulluunuttusize oy verdi. Yine unuturlar 2o23de sana daha çokoy verirler Insan oğlu nankördür. Budurumlara itibar etme işivekillebırakdünyayıgez.
  • Avrupalı Avrupalı 9 dk önce
    Bu hele leledir lolo hele gelecek, bence chp ve onların peşinden giden guru istanbulu kazanması iyi oldu en azından halk bazı gerçekleri görmüş olur, istanbul gibi bir şehri yönetmek her yiğidin harcı değildir hele e imamoğlunun hiç değildir sadece şow yapar o,bir zamanlar Demirtaş gibi televiziyona çıkıp sadece milletin gözünü boyamak o da Kürtlere sadece acı verdi konuşmalarıyla.
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA23 dk önce
    İŞ İŞİN EHLİNDE OLMAZSA O İŞ ÇİŞ OLUR
  • Bunlar daha baslangicBunlar daha baslangic26 dk önce
    Daha yeni basliyor hersey cok guzel olacak chpnin birseyi daha iyi yaptigi nerde gorulmus chp eski chp zihniyet ayni kuyruklar ve izdiham
  • SamReyizSamReyiz28 dk önce
    Okullar açıldı önlem almayıp ek sefer koymazsan olacağı budur basit ibb başkanı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Uzay enkazı' insanlığın keşif yolculuğuna engel olabilir
  1. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
  2. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
  3. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
  4. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
  5. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
  6. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
  7. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
  8. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
  9. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
  10. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
  11. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
  12. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
  13. Markalar Antalya’da buluşacak
  14. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
  15. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
  16. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
  17. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
  18. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
  19. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
  20. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
Metrobüs krizinin sebebi oldu!
Metrobüs krizinin sebebi oldu!
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

Günün Karikatürü

3 Ekim 2019
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü