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Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve başladı

Niğde’nin Altunhisar İlçe Kaymakamlığına atanan Ömer Özbay göreve başladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve başladı

Niğde’nin Altunhisar İlçe Kaymakamlığına atanan Ömer Özbay göreve başladı.


Alpu Kaymakamlığından Altunhisar Kaymakamlığına atanan Özbay, personel tarafından karşılanarak göreve resmen başladı.


Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay, Kırklareli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kırklareli’de tamamladı. 2005 yılında Kırklareli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleşti. 2010 yılında mezun oldu. Memuriyet hayatına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nda uzman yardımcısı olarak başladı. Daha sonra İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 11 Mart 2015 tarihinde kaymakamlık mesleğine intisap etti. Sırası ile Kırklareli Valiliğinde il merkez stajı, Edirne - Uzunköprü ve Mardin - Midyat ilçelerinde rekiflik stajı, İstanbul ve Zonguldak illerinde teftiş ve soruşturma stajı, Kırklareli - Kofçaz ilçesinde vekalet stajı ve İspanya’da yurt dışı stajını tamamladı. 1 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen kaymakamlık kursunu da tamamlayarak 6 Mart 2017 tarihinde Alpu Kaymakamlığı görevinebaşlamıştır.


İngilizce ve İspanyolca bilmekte olup evli ve bir erkek çocuk babası.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:01
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