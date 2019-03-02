Altungün’den arıtma tesisi açıklaması

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Esat Altungün, projesini ve ihalesini yapıp, kredisini bulduğu ve temelini attığı Kuşadası atık su arıtma tesisinin açılış törenine çağrılmamasıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

Arıtma Tesisi’sinin Kuşadası’nın 50 yıllık kanayan yarası olduna dikkati çeken eski başkan Altungün, açılış törenine çağrılmamasının kendisi açısından bir sorun teşkil etmediğini kaydederek, kimin yaptığından daha çok Kuşadası’nın ayağına vurulmuş bu prangadan kurtarılmasının ve turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’na arıtma tesisinin kazandırılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün," Kuşadası turizmin Türkiye’de ilk başladığı yerdir. Buna rağmen 50 yıldır Kuşadası arıtma tesisine kavuşturulamamış, bu sorun adeta kanayan bir yara halini almıştır. 1990 yılında merhum Lütfi Suyolcu başkanımızın su, katı atık ve arıtma sorununu çözmek için kurduğu o dönemler belde olan Davutlar ve Güzelçamlı’yı da kapsayan KUŞATAK projesini, daha sonra görev yapan Engin Berberoğlu ve Fuat Akdoğan başkanlarımız devam ettirmiş. Fuat Akdoğan başkanımız döneminde katı atık çöp depolama tesisi inşaatı başlamış, ayrıca arıtma tesisinin yapılacağı Değirmendere Mahallesi’ndeki alan da istimlak edilmiştir. 2009 yılında göreve gelir gelmez ilk olarak Sayın Akdoğan döneminde başlanan katı atık çöp depolama tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Ardından da Kuşadası’nı arıtma tesisine kavuşturmak için çalışmalara başladık. Çevre Bakanlığı ve İller Bankası ile yaptığımız olumlu görüşmelerin ardından Kuşadası arıtma tesisisinin proje ihalesini gerçekleştirdik. Projenin tamamlanmasının ardından da dönemin İller Bankası genel müdürü Hidayet Atasoy ve dönemin Aydın Valisi Kerem Al’in destek ve katkıları ile 33 milyon 166 bin TL karşılığı Japonya’dan yurt dışı kredisi sağlayarak Kuşadası’nın 50 yıllık kanayan yarası arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştirdik ve 13 Ocak 2014 tarihinde temelini attık. İhaleyi kazanan firma ile belediyemiz arasında 6 Ocak 2014 tarihinde yaptığımız sözleşmede de arıtma tesisi inşaatının bitim ve teslim tarihinin de 5 Eylül 2016 olduğunu hatırlatmak isterim. Kuşadası Körfezi’nin tümüne mavi bayrak almak hedefiyle 50 yıllık sorunu çözmek için görevde bulunduğumuz 5 yıl içinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında proje, ihale ve kredi aşamalarını tamamlayın 2014 yılının başında temelini attığımız Kuşadası atık su arıtma tesisi projesine destek veneh dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın, dönemin Mustafa Demir’e, İller Bankası Genel Müdürü Hidayet Atasoy’a, dönemin Aydın Valisi Sayın Kerem Al’a, arıtma tesisi inşaatı ve kredi alınma çalışmalarına onay veren dönemin belediye meclis üyelerine, 1990 yılından beri KUŞATAK projesine destek veren dönemin belediye başkanları merhum M. Lütfi Suyolcu, Engin Berberoğlu, Fuat Akdoğan, dönemin Davutlar ve Güzelçamlı belediye başkanları Adem Tuna, Tuncay Uysal, Bayram Bayaözlü ve Özkal Yüksel’e ile projesini ve ihalesini tamamlayıp, kredisini bulup, temelini attığımız Kuşadası atık su arıtma tesisinin tamamlanması süresince Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve bu çalışmaların yürütülmesinde görev alan tüm emekçi "çalışanlara" teşekkür ederim " dedi.